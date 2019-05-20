В Таиланде отмечено более 3,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой чикунгунья

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде с начала года зафиксировано свыше 3,3 тыс. случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает тайский новостной портал The Thaiger .

По данным Бюро эпидемиологии Министерства здравоохранения страны, с 1 января по 13 мая 2019 года в 23 провинциях Таиланда отмечены 3 379 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Наибольшее распространение болезнь получила в регионах Пхукет, Ранонг, Сонгкхла.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чикунгунья - вирусная болезнь, переносчиками которой являются комары. Для нее характерны внезапная лихорадка, часто сопровождаемая болью в суставах, мышечная и головная боль, тошнота, усталость и сыпь. Впервые чикунгунья была описана во время вспышки болезни в южной части Танзании в 1952 году. Название "чикунгунья" происходит от глагола на языке кимаконде, означающего "стать искривленным", что соответствует внешнему виду сгорбленных людей, страдающих от боли в суставах.

Эта болезнь имеет некоторые клинические признаки, характерные также для денге и лихорадки Зика, и может быть неправильно диагностирована в районах, где распространены данные заболевания.

Как правило, пациенты полностью выздоравливают, но в некоторых случаях боли в суставах могут продолжаться в течение нескольких месяцев или даже лет. Серьезные осложнения развиваются редко, однако среди пожилых людей болезнь может приводить к смерти.-0-