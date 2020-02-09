В Таиланде погибли 27 человек в результате стрельбы в ТЦ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда 8 февраля солдат устроил стрельбу в торговом центре "Терминал-21". Включая стрелка, погибли 27 человек, 57 получили ранения, сообщает ТАСС.

Стрелявшим оказался 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри ТЦ, злоумышленник вновь открыл огонь, после чего, по некоторым данным, взял 16 человек в заложники.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча заявил, что военный открыл огонь из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома. По информации газеты Khaosod, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

Из здания торгового центра было эвакуировано около тысячи человек. Территорию вокруг места происшествия оцепили. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Таиланда проверили четыре этажа ТЦ, но так и не обнаружили стрелявшего. В полиции сообщали, что он мог скрываться в подвале здания. По данным телеканала Spring News, преступник пытался покинуть здание через черный ход, но не смог выбраться.

Силы безопасности обратились к работающим на месте происшествия СМИ с просьбой предоставить беспилотники для наблюдения за преступником, поскольку их летательные аппараты были повреждены. Позже полиция Таиланда ликвидировала преступника на территории торгового центра и спасла восемь заложников.

Министерство здравоохранения Таиланда объявило о сборе донорской крови в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум для пострадавших.-0-