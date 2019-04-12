В Таиланде при пожаре в отеле пострадали 16 туристов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в одном из отелей, расположенных в районе Садао (провинция Сонгхла) на юге Таиланда. В результате пострадали 16 иностранных туристов, сообщает местное издание Bangkok Pos t.

В настоящее время семеро пострадавших находятся в больницах.

По данным полиции, пожар был вызван взрывом трансформатора вблизи шестиэтажного здания отеля. Когда помещения первого этажа заполнил густой черный дым, постояльцы стали в панике покидать гостиницу. От дыма три человека потеряли сознание, однако на месте пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь, так что они скоро пришли в себя.

На ликвидацию пожара потребовалось около получаса.

В данный момент правоохранители расследуют происшествие.-0-