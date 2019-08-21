В Таиланде произошла серия взрывов, есть пострадавшие

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Яла (Таиланд) сегодня прогремели пять взрывов, семь человек пострадали, в том числе дети, сообщает таиландская газета The Bangkok Post .

Бомбы были взорваны рядом с линиями электропередачи, возле продуктового магазина и в банкомате. Пострадавшие были доставлены в больницы. Подробности инцидента выясняются.

В Бангкоке 2 августа произошла серия взрывов, в результате чего четыре человека получили ранения. По словам местных властей, нападения не имеют ничего общего.-0-