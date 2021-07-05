В Таиланде ранен 21 человек в результате взрыва на химзаводе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан пострадал 21 человек, сообщает газета Bangkok Post.

Взрыв произошел сегодня около 2.50 по местному времени. На территории предприятия было пять-шесть складов, где хранилось 50 т химикатов. За взрывом последовал мощный пожар, который распространился на всю фабрику и нанес значительный ущерб зданиям в радиусе одного километра.

На место происшествия срочно прибыло более 30 пожарных машин. Ближе к рассвету огонь удалось окончательно взять под контроль.

Причина взрыва неизвестна.-0-