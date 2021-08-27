В Таиланде раздадут 8,5 млн экспресс-тестов на коронавирус бесплатно

Нагрузка на систему здравоохранения значительно выросла в июне, когда впервые были зарегистрированы случаи заражения штаммом дельта. "До недавнего момента были доступны только ПЦР-тесты, на получение результатов которых уходило не менее 24 часов. Кроме того, в день таким образом возможно было проверить не более 70 тыс. человек, а длительное ожидание в очереди отпугнуло многих людей от процедуры. В условиях продолжающегося экономического спада, вызванного пандемией, ряд семей с низкими доходами не может позволить себе наборы для самопроверки", - уточняется в сообщении.





На закупку экспресс-тестов выделено $30,5 млн. Ожидается, что к сентябрю миллионы таких наборов будут предоставлены поставщиками медицинских услуг и аптеками по всей стране. Основными получателями тестов станут граждане Таиланда и рабочие-мигранты. В течение 2022 финансового года власти намерены продолжить реализацию этой идеи.





В Таиланде живут 69,6 млн человек. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов.-0-

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по безопасности здравоохранения Таиланда одобрил закупку 8,5 млн наборов тестирования для выявления антигена к коронавирусу и планирует бесплатно распространить их среди населения королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.