В Таиланде шесть человек погибли в результате наводнения

28 сентября, Бангкок /БЕЛТА - Синьхуа/. В Таиланде в результате наводнения по меньшей мере шесть человек погибли и еще двое пропали без вести.

Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Таиланда заявил, что наводнение, вызванное тропическим штормом "Дианму", затронуло почти половину провинций страны. Ливни привели к наводнениям в 30 провинциях в центральной части, на севере и северо-востоке Таиланда, затронув более 70 тыс. домохозяйств.

Ситуация с наводнениями в семи провинциях улучшилась, но осталась серьезной в остальных, добавили в ведомстве.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие три дня ожидается, что сильные осадки пройдут в северных, центральных и северо-восточных регионах Таиланда.-0-