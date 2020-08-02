В Таиланде шесть человек пропали без вести после крушения парома

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пропали без вести после крушения парома недалеко от таиландского острова Самуи в провинции Сураттхани, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Raja Ferry Port.

Крушение произошло 1 августа. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира, судно также перевозило четыре грузовых автомобиля. Получив информацию об инциденте, Raja Ferry Port сразу направила к месту происшествия две лодки, координируя свои действия с полицией, чтобы помочь экипажу и пассажирам. Десять человек удалось спасти.

"Поиски шести человек еще продолжаются, у нас остается надежда найти их, отправив лодку утром 2 августа. Готовится команда дайверов, чтобы определить координаты судна и ускорить процесс расследования причин аварии", - сказано в заявлении компании.

По предварительной версии, причиной происшествия стал сильный ветер, который привел к образованию волн.-0-