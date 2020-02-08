В Таиланде солдат устроил стрельбу - погибли 15 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда солдат устроил стрельбу, в результате которой погибли 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По имеющимся сведениям, многие очевидцы получили ранения. В данный момент нападавший удерживает в заложниках 16 человек в торговом центре "Терминал-21". Мотивы военнослужащего не установлены.

Солдат вел трансляцию своих действий в торговом центре в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. По информации военных, нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Другие детали происшествия неизвестны.-0-