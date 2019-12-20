В Таиланде столкнулись катер и яхта – пострадали 12 человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катер с российскими туристами въехал в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда, сообщила газета Bangkok Post.

По ее информации, пострадали 12 человек. Капитан катера погиб. Пострадали туристы - граждане России, Египта, Ирана, Пакистана, Эстонии и подданные Великобритании. В настоящее время они находятся в больнице Пхукета.

По данным издания, на борту катера находились 49 человек, в их числе 45 туристов. Один из членов экипажа, гражданин Таиланда, пропал без вести.

На яхте под управлением российского капитана никто не пострадал.

Погибший капитан катера ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с подобным инцидентом. В 2014 году катер под его управлением столкнулся с рыболовецким траулером, в результате чего погибли два туриста из Южной Кореи. Капитан был обвинен в неосторожном судовождении, повлекшем смерть пассажиров.-0-