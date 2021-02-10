В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вирус, схожий с тем, что вызывает COVID-19, обнаружен у летучих мышей в заповеднике на востоке Таиланда, сообщает "МИР 24".

Носителями нового вируса оказались подковоносые летучие мыши, обитающие в пещере. Вирусу присвоили название RacCS203. Его геном совпадает с геномом SARS-CoV-2 на 91,5%. Он также тесно связан с другим коронавирусом - RmYN02, который был выявлен у летучих мышей в китайской провинции Юньнань и который совпадает с геномом SARS-CoV-2 на 93,6%.

Точное происхождение SARS-CoV-2 остается неизвестным. Предыдущие исследования показали, что он сначала появился у животного (скорее всего, летучей мыши) и через некоторое время стал опасен для человека.-0-