В Таиланде в ДТП с пикапом погибли 17 студентов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 студентов одного из технических колледжей Таиланда погибли в результате аварии с пикапом, произошедшей в провинции Самутпракан, сообщает газета
Водитель такси, который был свидетелем аварии, сообщил полиции, что незадолго до аварии он увидел, как пикап выехал на главную дорогу провинции на высокой скорости. Внезапно автомобиль свернул с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.
В результате сильного удара 12 студентов, которые ехали в задней части пикапа, были выброшены на дорогу и смертельно травмированы. Пострадавшие вместе с водителем были доставлены в больницу. Впоследствии от травм, полученных в ДТП, в медучреждении скончались 5 человек.
Полиция отсмотрела материал со всех камер видеонаблюдения в этом районе и заявила, что постарается установить причину аварии путем опроса водителя пикапа, когда он восстановится.-0-