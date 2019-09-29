В Таиланде в ДТП с пикапом погибли 17 студентов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 студентов одного из технических колледжей Таиланда погибли в результате аварии с пикапом, произошедшей в провинции Самутпракан, сообщает газета Bangkok Post .

Водитель такси, который был свидетелем аварии, сообщил полиции, что незадолго до аварии он увидел, как пикап выехал на главную дорогу провинции на высокой скорости. Внезапно автомобиль свернул с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.

В результате сильного удара 12 студентов, которые ехали в задней части пикапа, были выброшены на дорогу и смертельно травмированы. Пострадавшие вместе с водителем были доставлены в больницу. Впоследствии от травм, полученных в ДТП, в медучреждении скончались 5 человек.

Полиция отсмотрела материал со всех камер видеонаблюдения в этом районе и заявила, что постарается установить причину аварии путем опроса водителя пикапа, когда он восстановится.-0-