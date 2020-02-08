В Таиланде в торговом центре солдат устроил стрельбу. Погибли 20 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны королевства Конгчипа Тантараванита сообщило агентство Reuters .

По данным агентства, точных данных по числу пострадавших не приводится. Сообщается, что неясно, удерживает ли злоумышленник заложников в торговом центре, где он по-прежнему находится. Ранее сообщалось о 16 заложниках.

Пресс-секретарь министерства обороны королевства также сообщил, что "полицейские и военнослужащие объединили свои силы и помогли эвакуировать сотни людей из торгового центра". Пресс-секретарь Минобороны добавил, что "неизвестно, сколько еще человек осталось внутри". По информации агентства, люди выходили группами, некоторые несли на руках детей, помогали пожилым людям.

По информации газеты Khaosod, правоохранители и армия проводят операцию по поимке преступника. Представитель полиции посоветовал общественности покинуть место происшествия, оставаться в помещении и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

Мотивы нападавшего остаются неясными. По информации газеты, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

По данным Таиландского агентства новостей, премьер-министр поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, расследовать причины инцидента и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших.

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, затем скрылся на похищенном автомобиле. По пути к ТЦ обстрелял мирных жителей. Он вел трансляцию своих действий через Facebook, спустя некоторое время его страница была заблокирована.-0-