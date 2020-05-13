В Таиланде впервые за 2 месяца не зафиксировано новых случаев COVID-19

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде 13 мая не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19 - впервые за два месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таиландского правительственного Центра ситуационного управления COVID-19 (CCSA).

Уточняется, что в последний раз в Таиланде не было зафиксировано новых случаев коронавируса нового типа 9 марта. Однако позже ежедневный прирост заболевших возрос до двузначных чисел, а затем и до более чем 100 в день.

Несмотря на позитивные новости, представители CCSA призвали жителей по-прежнему соблюдать меры предосторожности для профилактики заражения COVID-19: как можно чаще мыть руки, по возможности носить маски, придерживаться социального дистанцирования.

Примечательно, что 3 мая власти Таиланда ослабили карантин в стране: открылись рестораны, кафе, рынки, парикмахерские. На следующей неделе планируется открытие торговых центров.

Таиланд стал второй страной в мире после Китая, где была зафиксирована вспышка COVID-19. О первом случае заражения коронавирусом нового типа в Таиланде стало известно 13 января. С тех пор в стране было зарегистрировано в общей сложности 3 017 случаев COVID-19 и 56 летальных исходов.-0-