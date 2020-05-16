В Таиланде за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда второй раз за неделю не зарегистрировали в течение суток ни одного нового случая инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства здравоохранения королевства.

Общее число заразившихся по-прежнему составляет 3 025. За сутки также не было зафиксировано ни одного летального исхода с коронавирусом. Всего в стране из-за COVID-19 умерли 56 человек. Выздоровели 2 855 пациентов. В медицинских учреждениях остаются 114 заразившихся.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории страны с 22.00 до 4.00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения или штраф в размере $1,2 тыс. -0-