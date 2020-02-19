В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Таиланда задержали мужчину, устроившего накануне стрельбу в одном из торговых центров Бангкока, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает издание The Thaiger.

34-летний Данусорн Нунчароен был задержан в своем доме к юго-западу от Бангкока. Ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве, а также незаконном хранении и ношении оружия в общественных местах. Подозреваемый признал свою вину.

Как сообщает ТАСС, задержанный был бывшим мужем женщины, которую он убил накануне. Преступление, предположительно, было вызвано ревностью. Пара развелась на прошлой неделе после 10 лет совместной жизни. -0-