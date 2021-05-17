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17 мая 2021, 23:03

В Таиланде зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания Covid

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания Covid, при этом большинство новых случаев заражения происходит из-за переполненных тюрем страны. Такую информацию сообщает BBC.

Из 9 635 новых случаев за последние сутки количество заболевших заключенных составляет 6 853.

С начала пандемии зарегистрировано 111 082 случая заболевания. По данным Университета Джона Хопкинса, предыдущий самый высокий дневной показатель 13 мая составлял 4887 человек.-0-

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