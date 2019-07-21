В Таиланде зарегистрированы почти 50 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 49,1 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрированы в Таиланде с начала этого года, сообщило Таиландское агентство новостей . 64 инфицированных умерли.

14 июня Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки Денге в королевстве. На тот момент в стране было зарегистрировано почти 29 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге, 43 из них завершились летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.-0-