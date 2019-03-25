В Таиланде завершились первые за семь лет выборы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые за семь лет парламентские выборы в Таиланде завершились. Избирательная комиссия назначила пресс-конференцию на 14:00 25 марта по местному времени (10:00 по белорусскому), во время которой планирует дать информацию о распределении мест среди партий в парламенте, сообщает ТАСС.

Во время выборов 24 марта явка, по предварительным данным, составила около 66%, а аналитики прогнозировали 80% и даже 90%. Нынешний показатель ниже, чем во время выборов 3 июля 2011 года, когда она достигала 75%.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в избирательной комиссии, в результате подсчета более 92% бюллетеней лидирует партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"), которая может получить 146 мест в парламенте. За ней следуют "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") с 141 мандатом, Партия будущего - 85, "Бхумчайтхай" - 55 и Демократическая партия ("Прачитипат") - 36. По данным газеты Bangkok Post, https://www.bangkokpost.com/лидирует "Народная государственная сила", получив 7,5 млн голосов, у "Для тайцев" - 7 млн, Партии будущего - 5,2 млн, Демократической партии - 3,19 млн и "Бхумчайтхая" - 3,17 млн.

В социальных сетях стали появляться публикации о большом количестве испорченных или недействительных бюллетеней, которых насчитывается около 1,7 млн штук по всей стране.

Избирательная комиссия заявила, что около 1500 бюллетеней, поданных в Новой Зеландии, были признаны недействительными, поскольку те прибыли в округа после закрытия участков для голосования.

Предполагалось, что дипломатическая почта с бюллетенями покинет Новую Зеландию 18 марта и прибудет в Таиланд 22 марта, однако самолет приземлился лишь утром 24 марта.

После завершения долгожданных выборов в 17:00 (13:00 по белорусскому времени) многие представители политических объединений выступили с благодарностями.-0-