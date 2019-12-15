В Тайване на пожаре погибли семь человек

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли, еще двое пострадали при пожаре в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме. Он добровольно сдался властям.

По информации полиции, в момент пожара в здании находились 46 человек. 37 из них успели эвакуировать.

Пожарные ликвидировали возгорание через два часа.

Пострадавшие госпитализированы.-0-