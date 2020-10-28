В Танзании началось голосование на президентских и парламентских выборах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские и парламентские выборы начались сегодня на всей территории Танзании в напряженной обстановке, вызванной столкновениями, которые прошли во время досрочного голосования на островах архипелага Занзибар в восточной части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на танзанийскую радиостанцию TBC Taifa.

Избирателям, которых насчитывается 29 млн, предстоит выбрать из 15 кандидатов, включая действующего президента республики Джона Магуфули.

В Танзании на президентских выборах действует система относительного большинства. Побеждает тот кандидат, за которого проголосует наибольшее число избирателей.

Одновременно в стране проходят выборы в однопалатный парламент. Его списочный состав - 393 депутата.-0-