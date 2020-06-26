В Танзании перевернулся паром – утонули 10 человек

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум десять человек утонули и 51 пострадал при крушении пассажирского парома в танзанийской части озера Танганьика. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Судно, на котором находились более 60 человек с багажом, попало в шторм, перевернулось и затонуло, - приводит агентство слова начальника районного отдела полиции Мартина Отиено. - Паром курсировал между портовыми городами Сибвеса и Икола".

Танганьика - самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.-0-