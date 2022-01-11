В Танзании в ДТП погибли 14 человек, в том числе 6 журналистов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Танзании при столкновения автомобиля и микроавтобуса погибли 14 человек, в том числе шесть журналистов. Об этом сообщает местная газета Citizen.

Уточняется, что 11 человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице. Свои соболезнования выразила президент Танзании Самия Сулуху.

"Я потрясена гибелью 14 человек, в том числе шести журналистов, которые скончались сегодня утром после столкновения автомобиля и маршрутного такси. Я выражаю свои соболезнования семьям, журналистам и друзьям, которые потеряли своих близких", - написала Самия Сулуху на своей странице в Twitter.-0-