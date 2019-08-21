В Ташкенте горело здание телецентра

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар произошел в ночь на 21 августа на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, сообщает управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.

В здании, расположенном на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана, горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 кв.м. На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Сумма причиненного ущерба устанавливается.-0-