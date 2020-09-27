В Тасмании спасли 108 выбросившихся на берег китов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни китов выбросились на берег у западного побережья австралийского острова Тасмания 21 сентября. К субботе 108 выживших особей удалось выпустить обратно в море, сообщает BBC.

Погибло при этом около 350 китов. Эта цифра стала наибольшей за всю историю массовых выбросов млекопитающих на берег в данной части Австралии. Тем не менее, экологи отмечают, что спасательная команда за пять дней проделала невероятную работу. Киты-пилоты - это вид океанических дельфинов, которые вырастают до 7 м в длину и могут весить до 3 т, из-за чего вытолкать их обратно в море очень сложно.

Ученые не знают, почему киты, которые путешествуют стаями, иногда прибывают на берег, но, как известно, они следуют за лидером, а также собираются вокруг раненого или пострадавшего кита.-0-

Сотни китов выбросились на берег в Тасмании Спасатели из Тасманской морской группы охраны природы прибыли на остров вечером 21 сентября. Ожидается, что операция по спасению, которая осложняется сильными волнами, продлится минимум два дня.