В Татарстане полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Татарстане 16-летний подросток был застрелен при нападении на сотрудников полиции, сообщает ТАСС.
По данным Следственного комитета РФ, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток с помощью коктейля Молотова пытался поджечь здание районного отдела полиции. При попытке задержания молодой человек не менее трех раз ударил ножом сотрудника полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате подросток умер до приезда медиков.
Сотрудники Следственного комитета в связи с инцидентом возбудили уголовное дело о покушении на теракт.-0-