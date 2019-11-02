В Татарстане произошло массовое отравление детей

2 ноября, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту отравления детей, размещенных в казанском отеле "Кристалл". Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

"1 ноября в Казани 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет (постояльцы отеля "Кристалл") обратился в медицинские учреждения с признаками отравления. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ ", - отмечается в сообщении СК.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили шесть детей. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По состоянию на утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Татарстана, ведомство организовало проверки в связи с размещенной в СМИ информацией о массовом отравлении детей.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, информация о наличии симптомов кишечной инфекции у 16 детей поступила в 21.20 1 ноября. Они прибыли в Казань 30-31 октября из регионов РФ для участия в футбольном турнире и разместились в гостинице. По клиническим показаниям госпитализированы трое детей, остальных оставили под медицинским наблюдением в гостинице. "У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.-0-