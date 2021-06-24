В Татарстане шестерых детей госпитализировали после отравления антисептиком

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления в Пестречинском районе Татарстана. По предварительной версии, дети отравились антисептиком. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

"В Пестречинскую ЦРБ были доставлены шестеро детей с признаками отравления. Предварительно, они отравились антисептиком", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети, в возрасте от 10 до 13 лет, находились в детском лагере.

"Состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает. Они в стационаре под наблюдением", - пояснили в региональном Минздраве.-0-