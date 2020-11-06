В Тбилиси число новых случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1 тыс.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые превысило 1 тыс. Об этом заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, сообщает информагентство Black Sea Press.

Более 37% случаев коронавируса (1044), установленных в Грузии за последние сутки, приходятся на Тбилиси, а примерно по 18% - на Аджарию (503) и Имеретию (526). За последние 24 часа в Грузии выявили 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом - это рекордный показатель с начала эпидемии.

За последние сутки в Грузии выздоровели 3560 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 37 019. Скончались за сутки 22 пациента. Общее число умерших в Грузии составляет 423.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждены 51 993 случая инфицирования.-0-