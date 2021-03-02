В Тбилиси во время митинга произошли столкновения демонстрантов с полицией

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси оппозиция проводит митинг перед зданием парламента. Как сообщает Первый канал грузинской государственной телерадиокомпании, между митингующими и полицией происходят столкновения.

Протестующие пытались перекрыть дорогу, однако этому помешала патрульная полиция. После этого обстановка стала напряженной. Полиция задержала нескольких участников протеста, в том числе члена "Единого национального движения" Бесо Газделиани.

На данный момент все входы в парламент перекрыты сотрудниками правоохранительных органов.

Представители оппозиционных партий Грузии призывают к освобождению из тюрьмы председателя партии "Единое национальное движение", депутата Ники Мелии, арестованного полицией 23 февраля, а также проведению досрочных выборов в стране.

Уголовное дело против Ники Мелии было возбуждено в июне 2019 года. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в Грузии 20 и 21 июня 2019 года и участии в них. В 2019 году политик был освобожден под залог и должен был носить электронный браслет, который через год он демонстративно выбросил. Тбилисский городской суд 17 февраля 2021 года постановил вернуть политика под арест. Оппозиция расценивает произошедшее как политическое преследование.-0-