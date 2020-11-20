В Тбилиси захватили заложников в офисе микрофинансовой организации

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные захватили заложников в здании микрофинансовой организации (МФО) NBC у станции метро "Церетели" в Тбилиси. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

По предварительным данным, в МФО ворвались пять человек. Очевидцы рассказали, что они вооружены огнестрельным оружием и гранатами. Неизвестно, сколько человек находились в здании в момент нападения.

Злоумышленники согласились освободить двух заложников, однако в здании все еще остаются люди. О требованиях злоумышленников информации пока нет.

Офис NBC расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. По данным Общественного телевидения Грузии, планируется эвакуация жильцов.

На данный момент вся прилегающая к зданию МФО территория оцеплена полицией. Сотрудники МВД Грузии контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта. На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, стягиваются дополнительные полицейские силы.-0-