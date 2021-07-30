В театры на Бродвее пустят только вакцинированных от COVID-19 зрителей

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В театры на Бродвее зрителей попросят приходить в маске. Также при себе необходимо будет иметь сертификат о вакцинации. Об этом говорится в опубликованном сегодня на портале Бродвейской лиги заявлении, сообщает БЕЛТА.

Нормы будут действовать до конца октября. Зрители на представления должны будут приходить в масках, а также иметь документ, подтверждающий прививку от коронавируса вакциной, одобренной ВОЗ. Также пройти вакцинацию предпишут артистам, работникам сцены и другим сотрудникам.

Исключения будут сделаны для детей до 12 лет, а также для тех посетителей, которые не могут сделать прививку от коронавируса из-за религиозных убеждений или по медицинским показаниям. В сентябре планируется пересмотреть ограничения и, если будет для этого возможность, смягчить их.

Бродвейская лига насчитывает более 700 членов, представляющих театральную индустрию Бродвея в Нью-Йорке и более чем 200 других городах США.-0-