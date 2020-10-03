В Тегеране закрывают школы, мечети и кафе из-за третьей волны коронавируса

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Тегерана (Иран) приняли решение ввести ограничения на одну неделю в связи с третьей волной коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

В провинции будет запрещена работа университетов, школ, мечетей, кинотеатров и театров, музеев, парикмахерских, спортивных клубов, ресторанов и кафе, бассейнов. Правило будет действовать с 3 по 9 октября.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что на фоне третьей волны распространения коронавируса власти начнут штрафовать людей за нарушение масочного режима.

Глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали 19 сентября констатировал, что в регионе началась третья волна заболевания. В последние дни в Иране наблюдается новое увеличение случаев COVID-19. Относительное падение показателей было в конце лета. За последние 10 дней число новых инфицированных восемь раз превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки.-0-