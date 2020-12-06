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06 декабря 2020, 11:14

В Техасе 7 человек пострадали при пожаре на нефтяном объекте

Фото Fotolia
Фото Fotolia

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек ранены в результате возгорания у резервуара для нефтепродуктов в американском городе Корпус-Кристи, штат Техас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KRIS-TV.

Как заявил официальный представитель фирмы, инцидент произошел 5 декабря около 10.00 (19.00 по минскому времени).

"Семь сотрудников, работающих по контракту, получили ранения на нефтяном объекте компании Magellan Midstream Partners в Корпус-Кристи. Когда произошел пожар, они чистили наземный резервуар для хранения нефтепродуктов", - сообщила компания. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Пожар на месте происшествия потушен, параметры воздуха в норме. Точная причина происшествия пока неизвестна.-0-

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