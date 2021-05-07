В Техасе автомобиль въехал в толпу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хьюстоне, штат Техас, водитель въехал в группу людей возле ресторана, в результате наезда одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы, сообщает АВСNEWS со ссылкой на полицию.

По данным полиции округа Харрис, водитель намеренно совершил наезд. Как сообщается, он пытался скрыться, но позднее вернулся на место аварии и был арестован. Пострадавшие были госпитализированы.

По словам сотрудника полиции, перед наездом произошла драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. Связь водителя с пострадавшими уточняется.-0-