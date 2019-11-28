В Техасе эвакуируют население 4 городов из-за взрыва на химзаводе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за серии взрывов на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в штате Техас эвакуируют тысячи человек, сообщает Reuters .

По информации агентства, речь идет о почти 60 тыс. человек. Это люди, проживающие в четырех близлежащих от места ЧП городах, а также те, кто приехал к родственникам в преддверии Дня благодарения, который отмечается в США в этом году 28 ноября.

Первый взрыв на химзаводе, принадлежащем компании TPC Group, прогремел 27 ноября, пострадали три человека. К моменту второго взрыва на заводе, произошедшего 28 ноября, пожарные боролись с огнем на протяжении почти 12 часов. Все сотрудники эвакуированы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о том, что именно взорвалось и почему прогремел взрыв, пока не поступала.-0-