В Техасе гоночный автомобиль наехал на зрителей

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек госпитализированы в воскресенье после того, как автомобиль, участвовавший в гоночном заезде, наехал на толпу зрителей в штате Техас. Об этом со ссылкой на офис шерифа округа Эль-Пасо информировал телеканал ABC, сообщает ТАСС.

По его данным, автомобиль во время заезда по неизвестным причинам протаранил ограждение и наехал на зрителей. Состояние троих госпитализированных оценивается как критическое. Точное число пострадавших пока не уточняется.-0-