В Техасе и Луизиане эвакуируют 585 тыс. человек из-за урагана

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штатов Техас и Луизиана предложили эвакуироваться примерно 585 тыс. жителей в связи с приближением урагана "Лаура", который пока находится в Мексиканском заливе. Об этом сообщило агентство AP.

25 августа тропический шторм "Лаура" усилился до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления - около 33,5 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 7,1 м/с.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы 26 августа. К этому времени ураган может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья, нанесены повреждения постройкам.

Агентство Reuters привело данные Министерства внутренних дел США, по которым из-за приближения урагана объемы добычи нефти в районе Мексиканского залива временно сократятся примерно на 1,56 млн баррелей в сутки.-0-