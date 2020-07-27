В Техасе из-за урагана 270 тыс. домов остались без электричества

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в штате Техас из-за урагана "Ханна" 270 тыс. домов остались без света. Об этом сообщает Stormnews.

Скорость ветра внутри урагана достигала 150 км/ч. На штат обрушились также проливные дожди. Без света остаются 270 тыс. домов в районах, наиболее страдающих от эпидемии COVID-19.

Ураган уже ослабел до тропического шторма и покинул территорию США. Его центр находится на северо-востоке Мексики. Он движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч.-0-