В Техасе перевернулся фургон с мигрантами, погибли 10 человек

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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Техас в результате ДТП 10 человек погибли и 20 получили ранения, сообщает ВВС.
Власти США заявили, что фургон, двигавшийся в городе Энсино на высокой скорости, при попытке свернуть с шоссе врезался в металлический столб.
Официальный представитель штата Техас сообщил, что в транспортном средстве находились 30 человек, хотя он рассчитан на 15 пассажиров. По предварительной информации, некоторые из пассажиров были нелегальными мигрантами без документов, которые пересекли границу с Мексикой.-0-