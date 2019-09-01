В Техасе при стрельбе 5 человек погибли, 21 пострадал

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Техасе мужчина застрелил 4 человек и ранил 21. Нападавший умер в перестрелке с полицией, сообщает агентство Reuters .

Стрелок направлялся из Мидленда в Одессу в штате Техас. По информации полиции, подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл огонь по полицейским, автомобилистам и прохожим, перед тем как его застрелили возле кинотеатра в Одессе.

Нападавшим был белый мужчина в возрасте 30 лет. Его мотивы не озвучиваются. Первоначально власти полагали, что нападение совершили два стрелка, однако глава одесской полиции Майкл Герке заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, был только один.

Видео, показанное местным филиалом CBS, показало, что белый почтовый фургон врезался в автомобиль на высокой скорости возле кинотеатра, прежде чем полиция вступила в перестрелку с нападавшим.

Это уже третий инцидент со стрельбой в США за последний месяц.-0-