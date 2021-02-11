В Техасе столкнулось около 100 автомобилей - много погибших и раненых

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли сегодня в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления города Форт-Уэрт.

Как уточняется в сообщении, есть подтвержденная информация о том, что в ДТП погибли не менее пяти человек.

По информации местного филиала телеканала NBC, госпитализированы около 35 человек. В общей сложности на одной из центральных магистралей столкнулось примерно 100 автомобилей. Причиной аварии было обледенение дороги.

Информация о произошедшем уточняется.-0-