В Техасе во время давки на музыкальном фестивале погибли 8 человек

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, десятки пострадали во время давки на музыкальном фестивале Astroworld Festival в городе Хьюстон (штат Техас), сообщают РИА Новости.

"Подтверждена гибель по меньшей мере 8 человек, десятки пострадали. Всего на фестиваль приехали около 50 тыс. человек, 17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца", - сообщил начальник пожарной службы Хьюстона на совместной с полицией пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Как сообщается, около 21.00 - 21.15 вечера пятницы по местному времени (5.00-5.15 в субботу по минскому времени) толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.

Из-за давки концерт пришлось остановить, организаторы мероприятия сотрудничают с полицией. Уточняется, что расследование продолжается и данные носят предварительный характер.

Astroworld Festival - ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.-0-