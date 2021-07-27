В Техасе забили кирпичами мужчину, открывшего на вечеринке огонь по людям

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Техасе во время вечеринки забит кирпичом вооруженный мужчина, который открыл огонь по собравшимся, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на заднем дворе дома в Форт-Уэрте около часа ночи. Мужчина вступил в ссору с другими участниками вечеринки, после чего достал пистолет и выстрелил в одного из них, который сразу же скончался на месте. Стрелявший решил скрыться, за ним побежали гости. Он открыл огонь, и они бросили в него садовый кирпич. Полиция сообщила, что в результате обстрела пострадали два человека: один скончался, второй получил ранения и позже был госпитализирован.

По заявлению властей, когда преступника догнали, его забили кирпичом и он скончался на месте от полученных травм.-0-