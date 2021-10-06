В Техасе задержали подростка, подозреваемого в стрельбе в школе

Фото Associated Press
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Арлингтон полиция задержала подростка, который, предположительно, устроил стрельбу в школе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местного полицейского управления в Twitter.
"Подозреваемый задержан без каких-либо происшествий, ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах", - указывается в заявлении.
В результате стрельбы пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Большинство учащихся эвакуированы из здания школы, им ничего не угрожает.-0-
В одной из школ Техаса произошла стрельба
При стрельбе в школе Техаса ранены четыре человека