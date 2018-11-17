В Тель-Авиве приземлился пассажирский самолет с неисправными тормозами

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет израильской авиакомпании Arkia вернулся в Тель-Авив из-за неполадок с тормозами, сообщила газета The Jerusalem Post.
Лайнер направлялся в город Эйлат. После обнаружения неисправности в тормозной системе он вернулся в аэропорт взлета в Тель-Авиве и совершил успешную экстренную посадку.
Находившиеся в самолете 29 пассажиров не пострадали.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.391 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN