В Тель-Авиве приземлился пассажирский самолет с неисправными тормозами

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет израильской авиакомпании Arkia вернулся в Тель-Авив из-за неполадок с тормозами, сообщила газета The Jerusalem Post.

Лайнер направлялся в город Эйлат. После обнаружения неисправности в тормозной системе он вернулся в аэропорт взлета в Тель-Авиве и совершил успешную экстренную посадку.

Находившиеся в самолете 29 пассажиров не пострадали.-0-