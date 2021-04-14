В Тернопольской области в гробнице нашли артефакты возрастом до пяти тысяч лет

14 апреля, Тернопольская область /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Тернопольской области Украины археологи обнаружили в каменной гробнице-саркофаге артефакты, которым не менее 5 тыс. лет. Об этом рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская.

"Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть сложенная из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Причем даже ее дно тоже было из камня. Как мы и предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника - III тысячелетие до н.э. Внутри мы увидели три человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это 11 разновеликих, от миниатюрных до 5-литровых, глиняных горшков - амфор, два хорошо заостренных кремневых топорика и долото", - сказала археолог.

По ее словам, скелеты принадлежат взрослым людям. На поясе одного из них сохранилась костяная пряжка, также обнаружена подвеска из клыка животного, проколка (шило). Рядом со скелетами лежал череп животного - кабанчика или свиньи, явный признак определенного погребального ритуала.

В настоящее время начинается этап подробного исследования артефактов. Кроме тернопольских археологов, их будут изучать и антропологи, специалисты отдела биоархеологии Института археологии НАН Украины.

Предполагается, что гробницу и обнаруженные образцы культуры шаровидных амфор передадут в фонд заповедника "Замки Тернопольщины", где после определенных технических и организационных мероприятий они будут выставлены на обозрение посетителей.

Культура шаровидных амфор (III тыс. до н.э.) наиболее исследована на Западе Украины. Также представители этой культуры заселяли как Правобережье, так и частично левый берег Днепра, распространялась она и на территории Молдовы, Польши, Северной Германии. -0-