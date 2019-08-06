В Тихом океане произошло землетрясение

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане, к северо-западу от островного государства Тонга. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг подземных толчков находился на глубине 49 км, эпицентр располагался в 47 км к северо-западу от города Неиафу, второго по численности населения в Тонга.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.-0-