В Тихом океане произошло землетрясение

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане, к северо-западу от островного государства Тонга. Об этом сообщило агентство
Очаг подземных толчков находился на глубине 49 км, эпицентр располагался в 47 км к северо-западу от города Неиафу, второго по численности населения в Тонга.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.-0-
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