В Тихом океане загорелось грузовое судно

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. На судне для перевозки автомобилей, которое следовало из Японии на Гавайские острова, произошел пожар. Об этом сообщает новостной отдел Hawaii News Now со ссылкой на береговую охрану США.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в 3,5 тыс. км от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна в составе 21 матроса покинул судно.

На помощь Sincerity Ace вылетел самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules и оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.-0-