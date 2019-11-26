В Тихом океане зародился шестой в ноябре тайфун

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тихом океане в районе Марианских островов зародился очередной, шестой с начала ноября тайфун, сообщает ТАСС со ссылкой на японское Метеорологическое управление.

Со скоростью 35 км/ч тайфун движется в сторону Филиппинских островов. Метеорологи призывают капитанов и владельцев судов соблюдать максимальные меры предосторожности в районе прохождения тайфуна, где порывы ветра достигают 25 м/с и будут нарастать.

Также сообщается, что этот тайфун уже 28-й по счету в Тихом океане в текущем году, причем шестой - в ноябре. Обычно в этом регионе наиболее активно тайфуны зарождаются летом и в начале осени. В сентябре и октябре тайфуны "Факсай" и "Хагибис" вызвали в Японии наводнения и оползни, в результате которых погибли более 90 человек, материальный ущерб оценивается в $1,9 млрд.-0-